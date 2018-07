Colegas de Santiago aguardam início de velório Cerca de 40 pessoas entre jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos e auxiliares de câmera aguardam o começo do velório do cinegrafista Santiago Andrade, no cemitério Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio. Marcada para as 7h, até as 8h a cerimônia não havia começado porque a família Andrade não havia chegado.