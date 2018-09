Colegas negam bullying contra paulista morta no RJ Os universitários do curso de Direito da Universidade Federal Rural Fluminense (UFRRJ) de Três Rios (RJ) negaram que a estudante Jéssica Philipp Giusti, de 21 anos, assassinada na segunda-feira, 18, foi vítima de bullying (violência física ou psicológica) na faculdade. Os pais da vítima levantaram esta suspeita ontem, no enterro da estudante. Segundo eles, a jovem teria comentado dias antes da sua morte que gostaria de voltar a morar com os pais em Piracicaba (SP), sem explicar o motivo. "Nunca ouvi nada sobre brincadeiras ou deboches com ela", disse Guilherme Botelho, colega de Jéssica no 2º período de Direito.