Colegas o descrevem como manipulador "Nicolelis é um bom cientista, como muitos outros que existem no Brasil ou nos Estados Unidos; nada além disso. O resto é mídia, é propaganda." A afirmação, do neurocientista Ricardo Gattass, da UFRJ, é uma síntese da opinião de mais de dez cientistas ouvidos pelo Estado - todos figuras de liderança na comunidade científica, tanto na esfera acadêmica quanto na governamental, que acompanharam de perto ou participaram diretamente da trajetória de Nicolelis no Brasil nos últimos anos.