Colégio Christus tem nota mais baixa após vazamento

No Nordeste, o melhor resultado foi o do Colégio Ari de Sá Cavalcante, também de Fortaleza. A instituição adota o Sistema Ari de Sá de Ensino, usado em vários outros Estados do País, por meio de escolas conveniadas. O sistema é resultado de um método de aprendizagem e conteúdo didático que se estende da educação infantil ao pré-vestibular.

O diretor executivo do Ari de Sá, Ari de Sá Cavalcante Neto, garante que o desempenho dos alunos não é satisfatório apenas no Enem. Ele cita o caso do aluno João Lucas Camelo Sá, de 17 anos, que foi aprovado neste ano no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA.

O Ari de Sá se destaca também por ter adotado o tablet como ferramenta de ensino. Cerca de 300 estudantes de três unidades do Ari de Sá de Fortaleza adotaram o tablet no lugar dos livros. O equipamento traz em formato digitalizado o mesmo conteúdo do material didático regular. O Ari de Sá foi a primeira rede de ensino do eixo Norte-Nordeste a digitalizar todo o material didático.