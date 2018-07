Colégio com atividades o dia todo ganha alunos

Alunos da Escola Estadual Gabriela Mistral têm aulas de caratê

Na Escola Estadual Gabriela Mistral, na zona norte de São Paulo, 250 dos 821 alunos têm aulas e atividades entre 7 e 16 horas, todos os dias. O colégio é integral desde 2006, quando ocorreu a mudança para "segurar" os alunos, que estavam se matriculando em outras escolas da região.

"A alimentação (escolas integrais devem oferecer refeições) e as oficinas acabam atraindo as famílias, já que a comunidade do entorno é carente", afirma o vice-diretor Dinael Pena.

À tarde, os alunos podem usar o laboratório de informática, ensaiar com a banda de fanfarra, ouvir palestras sobre saúde e qualidade de vida, realizar pesquisas sobre datas comemorativas ou participar de atividades recreativas e artísticas (como teatro, dança ou poesia). Horário reservado para leitura e aulas de reforço para português e matemática também estão no currículo.

"As crianças ficam muito cansadas, mas adoram. Antes estarem aqui dentro que lá fora, sem fazer nada", afirma Pena. "Além de estudarem mais, elas estão se tornando pessoas melhores e se desenvolvendo."

Em setembro do ano passado, a escola entrou no Mais Educação. Entre os critérios para entrar no programa, o colégio deve se localizar em uma cidade com mais de 90 mil habitantes, em região metropolitana, e ter o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) baixo.

A verba para a Escola Estadual Gabriela Mistral deve chegar até o fim do mês e vai ser usada na comprar instrumentos musicais, ferramentas para uma horta e materiais para aulas de reforço e caratê. / MARIANA MANDELLI