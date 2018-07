Colégio investe em reforço A Escola Municipal Santa Rita de Cássia, em Foz do Iguaçu (PR), obteve nota 8,6 no Ideb nos anos iniciais do fundamental, mesma avaliação do colégio Dramis Malaguti (MG). O segredo do desempenho dos cerca de 200 alunos, diz a diretora Shirlei de Carvalho, está no fato de a instituição ter priorizado a qualidade desde a educação infantil e os reforços no contraturno. "Queremos formar bons alunos, independentemente dos testes de qualidade." A supervidora Leda Márcia Dal Gin diz que não há competição, mas sim cooperação. Geovana Otembra, de 11 anos, foi para a rede estadual ao fim da 4.ª série. "Gostava das aulas de artes, dos professores, de tudo." / FABÍULA WURMEISTER