Colégio Mater Dei comemora 50 anos com exposição

Os trabalhos, apresentados no último sábado em uma festa na escola, foram criados por alunos de todas as séries, do ensino fundamental ao médio e teve a colaboração de funcionários e professores. "Os estudantes pesquisaram como era a cidade nos anos 1960, passando por temas como medicina, esporte, sistema viário e paisagem urbana", conta o diretor da escola, Sílvio Gomide. "O interessante é que tiveram de consultar os avós e perguntar, por exemplo, como era a Avenida Paulista na época deles."

Segundo Gomide, a ideia de focar os trabalhos na sustentabilidade partiu do próprio interesse dos alunos pelo tema. "Essa geração está muito ligada nisso, eles discutem coleta seletiva, aquecimento global e consumo responsável dentro das salas de aula."

Uma das iniciativas desenvolvidas pelos estudantes do ensino médio para a mostra pode servir de exemplo para outras instituições. Os alunos mudaram todo o sistema de coleta de lixo da escola, de forma a facilitar o recolhimento feito pela Prefeitura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo