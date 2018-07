Colégio mineiro suspende aulas por causa da gripe suína Uma das escolas mais tradicionais da capital mineira suspendeu as aulas de uma turma do ensino fundamental por causa da gripe suína. Vinte e nove alunos da turma do Colégio Marista Dom Silvério, localizado na zona sul de Belo Horizonte, foram aconselhados a ficar em casa, depois que um estudante de 7 anos apresentou sintomas de ter contraído o vírus da Influenza A numa cidade na fronteira com a Argentina, onde passou o feriado de Corpus Christi.