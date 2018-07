Colégio no CE diz que colabora com investigação da PF O Colégio Christus, de Fortaleza, que antecipou questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), afirmou, por meio de uma comunicado divulgado hoje, que vai respeitar todas as decisões judiciais e que continuará promovendo a defesa dos direitos de seus alunos em todas as esferas competentes. O colégio garante que está colaborando integralmente com as investigações da Polícia Federal (PF) e afirma que sempre agiu estritamente conforme os princípios éticos e de licitude.