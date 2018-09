Colégios aproveitam tema de forma pedagógica

Aproveitando o interesse dos estudantes em tudo o que se refere ao mundial de futebol, professores de diversas disciplinas desenvolveram projetos sobre o tema.

O evento no continente africano, que conta com a participação de nações de todo o mundo, pôde ser especialmente utilizado para ensinar geografia. Mas em muitas escolas o aprendizado não se restringiu a isso.

Um campeonato de futsal repetindo a tabela oficial da Copa envolve os alunos do 4.º e 5.° ano do colégio Santo Américo até a véspera do primeiro jogo do Brasil. Cada classe representa um país e, segundo o coordenador de educação física, Gedeon Piller, a iniciativa alia diversão e a prática de esportes com conhecimentos de geografia.

Já o tradicional "bolão" virou uma forma de os alunos do Colégio Móbile aprenderem a ler tabelas e entenderem melhor alguns conceitos de probabilidade e lógica, importantes tanto para as aulas de matemática quanto para a interpretação e redação de textos de língua portuguesa.

Para Ester Broner, coordenadora pedagógica da Escola Castanheiras, os resultados do esforço de usar a Copa para ensinar tendem a ser positivos. "À medida que os alunos se interessam pelo tema, é possível criar uma conversa e ampliar os olhares deles sobre o mundo", explica. "Nossos alunos estão em contagem regressiva para os jogos, mas já com conhecimento bem mais amplo."

Na Castanheiras, a Copa abriu portas para diversas atividades culturais com referências africanas. O evento literário anual da escola, Encontro de Leitores, foi uma grande homenagem a escritores que têm a África como tema, como Mia Couto, Joel Rufino, Pepetela, Heloisa Pires e Rogério Barbosa.

Debate em família. No Colégio Stockler, até os pais participaram de uma atividade temática. Em um dos Cine Debates ? eventos periódicos em que a escola aluga uma sala no Espaço Unibanco, projeta um filme e promove palestras ? foi exibido o filme Invictus, sobre a história da África do Sul. "O intuito era refletir a respeito da África do Sul, sede da Copa, e do uso político de grandes eventos esportivos", conta Mariana Stockler, diretora.

"Reunimos mais de 200 participantes entre pais, alunos e professores, e o debate foi ótimo, bem acalorado", diz Mariana. Segundo ela, foi uma atividade interdisciplinar envolvendo sobretudo história e biologia, com a discussão do conceito de raça. / L.A.