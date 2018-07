Colégios técnicos inscrevem até dia 8 O vestibulinho unificado dos colégios técnicos e agrícola da Universidade Estadual Paulista (Unesp) encerram as inscrições às 16 horas do dia 8 de novembro. Os candidatos podem se inscrever pelo site da Vunesp (site www.vunesp.com.br), preenchendo a ficha e pagando a taxa de R$ 40. As vagas são dos colégios técnicos industriais Prof. Isaac Portal Roldán (em Bauru) e Prof. Carlos Augusto Patrício Amorim (em Guaratinguetá), e do colégio técnico agrícola José Bonifácio (em Jaboticabal).