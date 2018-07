Coleta de lixo e limpeza

Avenida Duque de Caxias, vai ver o canteiro central sempre repleto de lixo e entulho. Sugiro que a Subprefeitura Sé organize a coleta de lixo do local, inclusive aos domingos e feriados. Outro problema é o Monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret, no Ibirapuera, que é o único, em todo o mundo, em que as pessoas sobem para tirar fotos,

certamente o danificando.

A Subprefeitura Sé, por meio da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, diz que realiza diariamente serviços de limpeza na região central da cidade e que intensificou a varrição e a coleta de lixo nos dois últimos finais de semana. Reconhece que ainda não alcançou o ideal desejado, mas novas avaliações serão feitas para possíveis ajustes. A Prefeitura diz que trabalha na conscientização dos grandes geradores de lixo para que colaborem com a manutenção da

limpeza, depositando o lixo no horário próximo ao da coleta para evitar que os sacos de lixo permaneçam por um período muito longo nas ruas, correndo o risco de serem rasgados ou, nos períodos de chuva, obstruindo as bocas de lobo.

A Secretaria Municipal da Segurança Urbana informa que faz ações de proteção aos monumentos históricos com a Secretaria Municipal de Cultura.

Ressalta que não há legislação que proíba subir em monumentos, mas é infração depredá-los. Diz que a Guarda Civil Metropolitana coíbe tal prática com ações periódicas.

Meu namorado e eu, em 12/10, chegamos quatro horas antes do Aeroporto Charles de Gaulle para fazer o check-in do voo 454 (Paris-São Paulo) da Air France. A atendente, que não falava português e tinha dificuldades com a língua inglesa, informou que o voo estava com overbook. Ofereceu-nos dinheiro, estadia e alimentação. A oferta poderia ser um bom negócio para a empresa, mas não para nós. Eu estava com um sério problema de saúde e meu namorado tinha um compromisso profissional inadiável no Brasil. Ficar mais um dia em Paris seria o suficiente para estragar nossa viagem. Um atendente disse, em português, que é prática comum da empresa vender mais passagens do que lugares disponíveis no avião e o problema ocorrera durante todo o verão europeu. Indignados, aguardamos até o último instante, mas tivemos de ficar mais um dia na França. No dia seguinte, nosso voo também estava com overbook, mas, dessa vez, embarcamos.

A responsável do Atendimento ao Cliente da Air France, Simone Bonilha, diz que a companhia pede desculpas pelo inconveniente. Explica que, em compensação ao desconforto causado, as equipes no aeroporto de Paris ofereceram aos clientes uma compensação comercial sob a forma de um voucher, de acordo com a regulamentação em vigor no local da ocorrência, além da assistência oferecida durante o período de espera. Responde que a sra. Luana pediu reembolso, de acordo com as regras aplicáveis.

A leitora diz: A Air France nos retornou. Parece que a culpa é sempre nossa, pois deveríamos ter feito a confirmação na véspera. Mas ninguém deu essa orientação. Eles se protegem pela lei europeia, que diz que, se pagarem a indenização e darem todo o suporte necessário, o assunto está resolvido. Será que tudo se compra?

Esclarecimento: Em relação à reclamação do leitor sr. Silvano Corrêa (20/11) sobre o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Finanças diz que o Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal de São Paulo para a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), usada como base de cálculo para a apuração do valor do IPTU, tem o objetivo de promover a justiça distributiva. Diz que, com esse projeto, quase 51% dos imóveis registrados em São Paulo receberão alguma forma de isenção ou desconto no pagamento do imposto e que a proposta pretende graduar o IPTU de forma justa, de acordo com a capacidade contributiva dos munícipes, e isenta, caso seja aprovado, mais de 1 milhão de imóveis do pagamento do imposto. A última revisão da PGV foi feita em 2001 e causou grandes distorções no valor venal dos imóveis, principalmente pela dinâmica e heterogeneidade do mercado imobiliário paulistano. Destaca que a revisão da PGV pretende corrigir essas distorções sem onerar o contribuinte, por isso, atribuiu limites para a variação positiva do valor a ser lançado, que não poderá ser superior a 40% para imóveis residenciais e maior do que 60% para imóveis não residenciais.