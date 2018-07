Coleta de lixo é retomada em áreas ocupadas no Rio Os serviços de coleta de lixo nas comunidades da Rocinha, do Vidigal e da Chácara do Céu, nas zonas oeste e sul do Rio de Janeiro, foram retomados hoje de manhã. A prefeitura havia interrompido a limpeza dessas favelas no sábado, devido à ocupação da região pelas polícias Militar, Civil e Federal, além das Forças Armadas.