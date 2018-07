Coleta de lixo em Sorocaba-SP será retomada sábado A coleta de lixo em Sorocaba (SP), suspensa desde a tarde desta quinta-feira, 10, será retomada nas primeiras horas deste sábado, 11, após acordo entre a prefeitura e a empresa Proactiva, gerenciadora do aterro sanitário de Iperó. Depois de decretar estado de emergência no serviço, a administração municipal reformulou o contrato com a construtora Gomes Lourenço e decidiu assumir o custo do depósito do material no aterro de Iperó. O valor pago à Proactiva será descontado do montante de R$ 2,8 milhões desembolsados, mensalmente, à Gomes Lourenço.