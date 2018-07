Coleta seletiva atrasa e deixa lixo acumulado na rua

Segundo a concessionária Ecourbis Ambiental, que faz a coleta nas regiões sul e leste, o problema só vai ser normalizado depois que centrais de triagem voltarem a funcionar com plena capacidade. Até agora, segundo a empresa, há centrais paradas.

Quando os caminhões não conseguem descarregar os materiais em uma central de triagem, são obrigados a procurar outras que estejam funcionando. Com isso, os horários de recolhimento não são respeitados.

A concessionária Logística Ambiental de São Paulo (Loga), que faz a coleta nas zonas oeste, central e norte, informou que teve o mesmo problema com as cooperativas. "Para normalizar, tivemos de mudar a rota do caminhão, causando alterações no horário", disse o diretor presidente da empresa, Ricardo Carpinetti Filho. Para ele, a solução só virá quando o número de centrais de triagens cadastradas for aumentado. Atualmente, há 20 cooperativas cadastradas. A reportagem conversou com representantes das centrais, que afirmaram trabalhar no limite.

A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), ligada à Prefeitura, afirma que a capacidade de absorção de materiais pelas cooperativas depende também dos compradores - no fim do ano, algumas dessas empresas entram em férias coletivas. "Como alternativa às centrais sem condições de receber os recicláveis, as concessionárias responsáveis pela coleta têm a determinação de levar o material a 44 núcleos de reciclagem, evitando a descontinuidade do serviço de coleta", afirma a Amlurb em nota. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo