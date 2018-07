Coletor de lixo reciclável em SP será à prova de furto

Os antigos contêineres eram alvo principalmente dos catadores e carrinheiros que se antecipavam aos caminhões das cooperativas de reciclagem, retirando o material de maior valor. Os novos coletores são fornecidos por uma empresa de Sorocaba. "Desenvolvemos um coletor robusto, pesado e praticamente à prova de furtos, afinal nele estarão acondicionados materiais de valor considerável. Trata-se do primeiro contentor destinado à coleta seletiva homologado pela Prefeitura de São Paulo", afirmou Fernando Martinez, presidente da empresa.

Dos 1.500 equipamentos contratados pelos dois consórcios que venceram a licitação homologada em novembro do ano passado pela Prefeitura paulistana, 200 já foram entregues e o restante estará na capital até o final de abril. O coletor tem uma alça metálica na parte superior para permitir a descarga no caminhão. As peças estão sendo dispostas em estacionamentos de bancos, supermercados, escolas, universidades e condomínios. O material coletado pelas cooperativas é levado para uma das 21 centrais de triagem da capital.