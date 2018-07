Colheita 13/14 de soja no Brasil deve atingir 91,05 mi t--Expedição Safra A safra brasileira de soja em 2013/14 deve atingir um recorde de 91,05 milhões de toneladas, alta de 11,2 por cento ante a temporada anterior, impulsionada por uma maior área de plantio, disse nesta terça-feira uma expedição técnica que percorreu as lavouras do país nas últimas semanas.