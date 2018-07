Colheita começa com produtividade irregular em MT--Aprosoja

"Nós temos relatos de produtores colhendo de 34 sacas até produtores colhendo 54 sacas por hectare", disse Nery Ribas, diretor-técnico da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso (Aprosoja).

A estimativa mais recente do governo federal é de produtividade de 51,6 sacas por hectare, em média, em Mato Grosso, na safra 2012/13. A produção deverá somar 23,8 milhões de tonelada, alta de 8,9 por cento ante a safra anterior, com o crescimento do plantio, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

"A gente sabe que as variedades precoces e super precoces não têm enorme potencial", disse Ribas, lembrando que muitas áreas registraram chuvas abaixo do esperado no início do período de plantio, em função do fenômeno El Niño, o que se somou ao menor potencial das sementes precoces.

Ribas estima que cerca de 1 por cento da área tenha sido colhida em Mato Grosso.

"Como a área é muito irrisória ainda, não dá para estimar (se haverá impacto na safra total do Estado)", completou.

Em Mato Grosso, alguns produtores optaram por variedades de ciclo curto buscando plantar e colher antecipadamente, a fim de semear milho ou algodão logo na sequência.

A irregularidade de chuvas em áreas de soja de ciclo normal em Mato Grosso começa a despertar atenção dos produtores.

"Inicia alguma preocupação. É no Estado todo", disse Nery Ribas. "Mas é muito cedo ainda para falar de perdas."

O mais recente levantamento da Somar Meteorologia mostra que praticamente não choveu entre os dias 5 e 7 de janeiro, mas a partir de quarta-feira há previsão de precipitações no Centro-Oeste.

Segundo Ribas, na região sul e em outras áreas de Mato Grosso, em locais mais arenosos, "as lavouras estão sofrendo drasticamente agora".

"A (soja) de ciclo médio começa a sentir nessa fase de enchimento de grãos", completou.

PARANÁ

No Paraná, segundo Estado produtor do Brasil, a falta de chuvas foi sentida, mas não preocupa, na avaliação da Organização das Cooperativas (Ocepar).

Houve estiagem no início do plantio, mas o atraso na semeadura ajudou a sanidade das lavouras, porque houve um bom vazio sanitário e não houve incidência de ferrugem nas plantações, disse Flávio Turra, gerente técnico na Ocepar.

"Choveu nos últimos dias, as lavouras se recuperaram bem", afirmou.

A colheita no Paraná começa no final de janeiro, intensificando-se no fim de fevereiro e início de março. A Conab prevê uma safra de 15,2 milhões de toneladas, crescimento de 39 por cento, após uma temporada 11/12 afetada por seca.