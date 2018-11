Colheita da soja avança para 10% da área de MT

Os trabalhos em campo também estão mais avançados em relação ao ano passado, quando haviam sido colhidos 7,3 por cento da área cultivada com a oleaginosa no Estado, segundo nota da Aprosoja.

"A chuva deu uma trégua e favoreceu o desenvolvimento da colheita no campo", apontou a Aprosoja.

Segundo o levantamento, a colheita está mais avançada nos municípios de Sapezal e Campo Novo do Parecis, oeste do Estado, com 18,1 por cento da área colhida.

Em Diamantino e Tangará da Serra, no centro-sul, os trabalhos estavam mais lentos, com cerca de 6 por cento da área colhida, uma vez que faltou chuva no início do plantio, afetando início do cultivo.

A colheita deve ser finalizada no início do mês de abril em todo o Estado, segundo a nota da associação.

(Por Fabíola Gomes)