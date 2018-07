Colheita de café do Brasil avança para 97% do total, diz Safras Os produtores de café do Brasil, líder global na produção e exportação da commodity, tinham colhido até 13 de setembro 97 por cento da produção estimada para totalizar 54,9 milhões de sacas de 60 kg na temporada 2012/13, informou nesta terça-feira a consultoria Safras & Mercado.