Colheita de café em áreas da Cooxupé atinge 69% da área

Segundo a cooperativa, a colheita se aproxima do estágio registrado no mesmo período do ano passado.

"O Sul de Minas, Cerrado Mineiro e o Vale do Rio Pardo ... continuam empenhando todos os esforços para aproximar os números de colheita deste ano, atrasada por causa das chuvas, em relação aos anos anteriores", disse a cooperativa em nota.

O ritmo de colheita está abaixo dos 80 por cento registrados no mesmo período do ano passado, "mas a diferença tem diminuído durante as semanas", relatou a Cooxupé.

A cooperativa reúne 12 mil produtores de café, a grande maioria deles de pequeno e médio portes.

(Por Gustavo Bonato)