Colheita de cana do CS em 2014/15 estimada em 618 mi t--Safras A safra de cana do centro-sul, principal região produtora do Brasil, deve atingir 618 milhões de toneladas em 2014/15, contra 600 milhões de toneladas na temporada 2013/14, que está quase no final, disse nesta quarta-feira a consultoria Safras & Mercado, em sua primeira estimativa para a nova temporada.