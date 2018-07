Colheita de milho avança e armazenagem preocupa, diz Céleres

A colheita foi realizada em 15,4 por cento da área cultivada, uma evolução de 5,9 pontos percentuais em relação à semana anterior.

A Céleres também registra estágio mais avançado dos trabalho a campo em relação ao mesmo período no ano passado, quando 9,9 por cento da área com milho estava colhida.

Houve aceleração na região Centro-Oeste, onde a evolução semanal foi de 7,6 pontos percentuais.

"Em Mato Grosso, a preocupação quanto à disponibilidade de espaço nos armazéns está muito grande. Em algumas cidades, estima-se que em 10 dias os armazéns irão lotar e o milho que chegar depois desse período será depositado fora dos silos, expostos ao tempo", disse a consultoria em nota.

Segundo a Céleres, os produtores de Goiás estão acelerando a colheita, mesmo em áreas onde a umidade ainda não chegou ao nível ideal para a colheita. Os produtores estariam preferindo colher o milho mais úmido e pagar para secar nos armazéns e já garantir espaço. A outra opção, disse a consultoria, seria deixar os grãos secarem no campo, mas sob o risco de não haver posteriormente armazenagem disponível.

SOJA

O levantamento semanal da Céleres também mostra que os elevados preços da soja, tanto no Brasil quanto no exterior, levaram a um avanço nas vendas, tanto da safra que já foi colhida quanto da que ainda será plantada.

A safra nova (2012/13), que ainda vai ser plantada, já está 35 por cento negociada, um avanço de dois pontos percentuais em uma semana.

"Tal fato foi decorrente do baixo volume disponível de soja da safra 2011/12 e das estratégias de compra das tradings e esmagadoras - destaque para a alta nos preços do farelo de soja e necessidade de abastecer o mercado", disse a Céleres.

Já as vendas da safra velha (2011/12) evoluíram para o patamar de 95 por cento, contra 94 por cento da semana anterior e ante 74 por cento na mesma época do ano passado. A média histórica de cinco anos mostra que 77 da safra estavam comercializados neste período do ano.

(Por Gustavo Bonato)