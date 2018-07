Colheita de milho do Brasil cairá 2,7% em 12/13 ante 11/12

A queda na safra está prevista apesar de a consultoria ter elevado a sua projeção para a produção de milho na comparação com o mês anterior. Em dezembro, a consultoria previu 69 milhões de toneladas.

A Safras não explicou no seu comunicado por que aumentou a estimativa de safra ante dezembro.

Segundo o analista da Safras & Mercado, Paulo Molinari, o recuo esperado na produção na comparação com o ano passado deve ocorrer pela expectativa de menor colheita na segunda safra de milho.

"Alguns Estados de grande participação na safrinha, como Goiás e Mato Grosso, acabaram enfrentando atrasos no cultivo da safra verão de soja, o que, consequentemente, acabará afetando a colheita e o posterior cultivo da safrinha de milho", disse ele.

O levantamento apontou que deverão ser cultivados 6,5 milhões de hectares na segunda safra de 2013 (safrinha), ante os 6,9 milhões de hectares registrados em 2012. A produtividade média também deve cair levemente, de 5.453 quilos por hectare para 5.409 quilos por hectare.

A expectativa de produção da segunda safra de milho é de 35,14 milhões de toneladas, contra 37,976 milhões de toneladas em 2012, segundo a Safras.

Na primeira safra 2012/13 (verão), o levantamento indicou uma redução de 9,7 por cento na área cultivada frente à temporada passada, para 5,353 milhões de hectares, por conta dos preços mais atrativos da soja.

"Em compensação, mesmo com uma área menor, a recuperação da produção em Estados que enfrentaram problemas de seca no ano passado, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, devem fazer com que o volume de milho a ser colhido na safra verão deste ano tenha um incremento, passando de 28,874 milhões de toneladas para 29,637 milhões de toneladas", disse Molinari.

Segundo ele, a área total da safra 2012/13 deve recuar 7,6 por cento ante 11/12, para 13,705 milhões de hectares, enquanto a produtividade média deve crescer de 4.904 quilos por hectare para 5.160 quilos por hectare.

