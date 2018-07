Colheita de soja do Brasil elevada a 91,8 mi t--Safras & Mercado

O levantamento indica aumentos generalizados, tanto de área como de produção nos Estados, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, informou a consultoria.

"Essa revisão para cima na produção está ligada à combinação de leves ajustes positivos na área, e ajustes mistos no rendimento médio em importantes Estados produtores", disse o analista associado da consultoria, Flávio França Júnior, em nota.

A Safras estima uma área 6 por cento maior na atual temporada em relação ao ciclo 2012/13, somando 29,5 milhões de hectares.

A estimativa da consultoria para a produtividade também é maior, atingindo 3.112 kg por hectare, contra 2.949 kg/hectare do ciclo anterior.

O analista acrescentou que, em termos de produtividade, o comportamento favorável predominante do clima em janeiro foi decisivo para a elevação da média geral, apesar do registro de problemas parciais em alguns Estados como Goiás e Mato Grosso do Sul.

Para as exportações de soja do Brasil, a estimativa é de que os embarques totalizem 46 milhões de toneladas em 2014, 7 por cento acima do volume escoado no ano anterior.