Colheita de soja está adiantada

Os produtores de soja colheram até sexta-feira passada cerca de 66% da área total cultivada na safra 2009/2010, de acordo com levantamento da consultoria Céleres. Os trabalhos estão adiantados em relação ao ano passado, quando apenas 52% da safra havia sido colhida. De acordo com a consultoria mineira, Mato Grosso, maior produtor da commodity, já colheu 95% da safra, seguido por Goiás (94%) e Paraná (76%).

A comercialização da safra continua lenta, com os produtores insatisfeitos com os preços. A Céleres calcula que os agricultores tenham negociado apenas 37% da produção. Há um ano, 43% da safra já estava vendida. Nos últimos cinco anos, a média é de 52%.

No plantio da segunda safra de milho, o índice alcançou 93,2% da área prevista para o Centro-Sul do País na semana passada. Na semana anterior os produtores da região haviam semeado 87,6% do total projetado para a safrinha. Na mesma data do ano passado, o índice era de 92,7%.

Mato Grosso e Distrito Federal já concluíram o cultivo do cereal, enquanto Paraná já plantou 95% da área projetada. A colheita da safra de verão segue em ritmo mais avançado, segundo a Céleres. O total no período alcançava 45,1%, acima dos 40,1% registrados na mesma data de 2009.