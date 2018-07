Colheita de soja está atrasada em Mato Grosso, diz Imea

Até a quinta-feira, haviam sido colhidos 17 por cento da área plantada com a oleaginosa no Estado, contra 24 por cento no mesmo período em 2012.

Ante a semana anterior, houve um avanço de cerca de seis pontos percentuais.

A área com maior atraso é o nordeste de Mato Grosso, onde a colheita está quase 13 pontos percentuais atrasada na comparação com o ano passado, segundo o Imea.

A colheita na região vem sendo retardada pela ocorrência de chuvas, que impedem a entrada das máquinas no campo.

No boletim desta sexta-feira, a Somar Meteorologia disse que "a chuva ainda é forte no Centro-Oeste, com máximos em Mato Grosso e parte de Goiás. Essa chuva começa a diminuir e alternar com maiores períodos de melhoria a partir do fim de semana."

(Por Gustavo Bonato)