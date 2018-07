Colheita de trigo começa no Rio Grande do Sul com perdas causadas por chuvas As primeiras lavouras de trigo colhidas nesta temporada no Rio Grande do Sul, segundo principal produtor do grão no país, apresentam baixa qualidade devido ao excesso de umidade e, em alguns casos, o produto não tem valor comercial, disse nesta sexta-feira a Emater/RS, órgão estadual de extensão rural.