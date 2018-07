Colheita mecânica é obstáculo

Por enquanto, o maior empecilho do sistema adensado é a colheita. As colhedoras de algodão são adaptadas para o plantio convencional, de 90 centímetros. Para colher esta safra, Nelson Vígolo diz que vai alugar o equipamento. "Se o sistema for viável, no futuro compraremos a colhedora ideal." Já Sérgio De Marco conta que na região de Rondonópolis os cotonicultores contarão com ajuda do Instituto Mato-Grossense de Algodão (IMA), que está importando duas máquinas e uma plataforma adaptadas para a colheita de algodão adensado. "Mas terei de investir em mudanças na algodoeira, para garantir a qualidade da pluma", diz.

O produtor que quiser investir em maquinário terá de importar. A Argentina fabrica a plataforma para colheita e o batedor que faz uma pré-limpeza do algodão ainda na lavoura. Os implementos podem ser adaptados a um trator normal. Em São Paulo, ainda não há plantio comercial de algodão adensado, mas o Instituto Agronômico (IAC) pesquisa, há quase dez anos, o sistema.

Nos dias 6 de março, em Leme (SP), e 10 de março, em Campinas, haverá dias de campo promovidos pelo IAC-Apta específicos sobre algodão adensado. Conforme o pesquisador Luiz Henrique Carvalho, já foram definidas linhagens que se comportam bem em São Paulo. "Os melhores materiais são IAC 25, FM 966, deltaopal, nuopal, deltapenta e IPR 02307, a ser lançado este ano." O sistema, porém, não é indicado para a safrinha. "As condições climáticas, principalmente no noroeste, não são boas, porque falta água e o período de sol é curto no inverno." Por isso, os testes em São Paulo são conduzidos para a safra normal, colhida em março.

