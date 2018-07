COLHERADAS ÉTNICAS Mercearia do Conde recebe o frio com duas novas sopas (ambas a R$ 32). A libanesa (foto), de lentilhas rosadas com espinafre e canela, e o caldo mexicano de frango com abacate se juntam à 'Tom Kha Gai', já um clássico da casa. R. Joaquim Antunes, 217, Pinheiros, 3081-7204, 12h/16h e 19h/0h (5ª, 12h/0h; 6ª, 12h/1h; sáb., 12h30/1h; dom. e fer. 12h30/23h) . Cc.: todos.