Colin Powell declara apoio a Barack Obama

O general Colin Powell, ex-secretário de Estado americano do republicano George W. Bush, anunciou neste domingo que apóia o candidato à Presidência pelo partido Democrata, Barack Obama. No programa sobre política Meet The Press, da rede de televisão americana NBC, Powell alegou que o voto em Obama independe da questão racial, embora ambos sejam negros. "Todos americanos... não só afro-americanos, vão ficar orgulhosos com uma vitória de Obama", disse. Analistas acreditam que o apoio de Colin Powell pode ter um peso decisivo para a campanha de Barack Obama. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.