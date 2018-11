Colisão causa vazamento de chorume na Bandeirantes Uma colisão traseira entre duas carretas, uma delas tanque e transportando chorume (resíduo líquido proveniente do lixo), causou o bloqueio parcial da pista sentido capital da Rodovia dos Bandeirantes no km 18, região do Jaraguá, zona norte de São Paulo, entre as 22h45 de ontem e a 0h15 de hoje.