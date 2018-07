Colisão com van deixa um morto e 17 feridos na Rio-Santos

Uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas após uma colisão envolvendo um microônibus e um veículo na altura do Km 244 da Rodovia Rio-Santos, bairro de Monte Cabrão, na noite desta quarta-feira, 17. A motorista do carro, que seguia no sentido Bertioga, perdeu o controle na curva e bateu de frente ao microônibus. A mulher morreu na hora. O ônibus levava passageiros da Riviera de São Lourenço para o Guarujá e, após o choque, apenas parou no matagal que margeia a Rodovia. As vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves para prontos-socorros da região. A causa do acidente pode ter sido a pista escorregadia devido a chuva.