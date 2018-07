Colisão de 10 veículos mata um em ambulância na Dutra Uma pessoa que trafegava em uma ambulância morreu e duas ficam gravemente feridas em um engavetamento com dez carros na Rodovia Presidente Dutra na madrugada de hoje, informou a concessionária NovaDutra. Segundo a empresa, um veículo de passeio capotou na altura de São José dos Campos, sentido Rio de Janeiro, provocando lentidão no trânsito, quando a ambulância se aproximou em alta velocidade e acabou se chocando na traseira de um ônibus. Outros sete veículos também não conseguiram frear e bateram. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as três vítimas estavam na ambulância da Prefeitura de São José.