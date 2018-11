Colisão de 2 ônibus deixa 50 feridos em Brasília

Das vítimas, 20 foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Base. Outras foram levadas para o Hospital de Taguatinga. Parte dos pacientes foi ainda enviada para os hospitais de Guará e de Ceilândia.

No início da tarde, o diretor geral do Hospital de Base, Julival Fagundes Ribeiro, afirmou que nenhum paciente internado estava em estado grave. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que estava no hospital para acompanhar um programa de melhoria nos serviços de emergência, falou que o atendimento "ainda precisava avançar."

Um dos ônibus levava cerca de 40 passageiros; o outro, cerca de 70. O secretário de transportes do Distrito Federal, José Valder Vasques, ao visitar o local do acidente, admitiu que a frota de ônibus é velha e que precisa ser renovada. Cerca de 1 milhão de pessoas usa todos os dias transporte público no Distrito Federal. Ano passado, uma licitação para compra de 700 veículos foi suspensa por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).