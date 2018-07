Colisão de carreta e ônibus fere 14 na Régis Bittencourt

Segundo a concessionária OHL, empresa que administra a estrada, uma carreta bateu na traseira do ônibus intermunicipal da viação Mina do Vale, por volta das 8 horas, na altura do km 435 da rodovia, na região do Vale do Ribeira. Após a colisão, os dois veículos pegaram fogo.

Entre os 14 feridos, foram dois deles graves, 13 pessoas que estavam no ônibus e o motorista da carreta foram encaminhados para Hospital Regional do Vale do Ribeira, em Pariquera-Açu, Hospital São João, em Registro, e Pronto Socorro de Juquiá.

A rodovia ficou totalmente interditada no sentido São Paulo até as 10h30. Mesmo após a liberação do trecho, os motoristas encontravam congestionamento de 20 quilômetros.