Colisão de carro com poste deixa um morto em SP Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na colisão de um automóvel com um poste na Ligação Leste-Oeste junto ao Viaduto Jaceguai, em São Paulo. O acidente ocorreu às 7h13 de hoje e levou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a interditar uma das faixas da esquerda no sentido Lapa-Penha. A faixa ficará interditada até que o automóvel e o corpo sejam removidos. De acordo com a CET, o tráfego flui bem na região.