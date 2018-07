Colisão de navio interrompe operações em porto de SP

Um shiploader do TGG acabou se chocando com outro equipamento semelhante, que foi arrastado para o meio do estuário. Parte do sistema de esteiras do shiploader foi danificada. De acordo com a assessoria de imprensa do terminal, todas as medidas estão sendo tomadas para recuperar os equipamentos e retomar as operações interrompidas o mais rápido possível. A Capitania dos Portos do Estado de São Paulo abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Todo o inquérito deverá ser concluído dentro de 90 dias, quando a Capitania deverá emitir parecer a ser encaminhado ao Tribunal Marítimo, com sede no Rio de Janeiro, para o julgamento da ocorrência.