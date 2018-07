Colisão de ônibus com carreta deixa 22 feridos no RS A colisão de um ônibus com uma carreta deixou 22 pessoas feridas hoje em Farroupilha, na região serrana do Rio Grande do Sul. O coletivo havia saído de Porto Alegre às 12 horas com destino a Erechim e estava com 46 passageiros a bordo. Ao se aproximar de uma curva em subida no quilômetro 51 da RS 122, entre Nova Milano e Farroupilha, teve seu trajeto cortado pelo caminhão, que tombou e ocupou parte da pista contrária. O motorista do ônibus conseguiu evitar o choque frontal, mas a batida lateral fez com que perdesse o controle do veículo, que desceu um barranco de 70 metros e acabou retido por obstáculos como árvores e grandes pedras, sem os quais poderia ter caído num penhasco. Os feridos foram levados para hospitais de Farroupilha e Caxias do Sul. A maioria foi liberada logo depois do atendimento. Alguns ficaram em observação, mas, até o início da noite, o estado de saúde deles não era considerado grave pelos médicos.