Colisão de ônibus deixa 11 feridos na zona oeste de SP Um acidente entre um ônibus e um micro-ônibus na Ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, no sentido Lapa, deixou hoje 11 pessoas feridas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O Corpo de Bombeiros enviou oito equipes para socorrer as vítimas. O acidente provocou a interdição de duas faixas da ponte e um congestionamento nas proximidades.