Colisão de ônibus deixa 6 mortos e 42 feridos no PR Uma colisão frontal entre um ônibus de turismo e um caminhão deixou seis mortos e 42 feridos na madrugada de hoje no quilômetro 159 da rodovia PR-090, em Piraí do Sul, a 176 quilômetros de Curitiba. O caminhão tombou depois da batida e dificultou a limpeza da pista, que ficou interditada por cerca de dez horas. A polícia inicia amanhã as investigações para conhecer as prováveis causas do acidente. O ônibus, procedente de Tupã, no interior paulista, tinha como destino o município catarinense de Balneário Camboriú.