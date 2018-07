Colisão de trens do metrô deixa 33 feridos em São Paulo

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), "as causas do acidente estão sendo apuradas pela Companhia do Metrô".

Os bombeiros atenderam 33 pessoas com lesões leves e moderadas e as encaminharam a hospitais da região após a colisão, ocorrida entre as estações Penha e Carrão, de acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros Valdir Pavão.

"Não houve nenhuma vítima que demandasse operações avançadas de manobras para socorro", disse Pavão à Reuters por telefone.

As duas composições colidiram próximo à estação Carrão, na zona leste de São Paulo, por volta das 9h50, quando transitavam no mesmo trilho do metrô. A linha 3-Vermelha, que liga a zona oeste à leste, é uma das mais movimentadas do sistema metroviário.

Segundo os bombeiros, a situação do transporte foi normalizada após o atendimento aos feridos.

(Reportagem de Daniela Ades)