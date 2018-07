Colisão de veículos deixa pelo menos cinco mortos em SC

Um grave acidente envolvendo quatro veículos deixou pelo menos cinco vítimas, no início da noite desta quarta-feira, 28, no km 348 da BR-101, no município de Jaguaruna, litoral sul de Santa Catarina, a 165 quilômetros de Florianópolis. Duas carretas, um caminhão e uma moto colidiram em um trecho ainda não duplicado da rodovia, que está em obras. O local fica próximo ao acesso à cidade de Treze de Maio, na região de Tubarão. Até as 23h, os veículos permaneciam no local, a estrada estava completamente bloqueada e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento chegava a 13 quilômetros. Morreram na hora as vítimas identificadas como Vilmar do Nascimento Lopes, 31 anos, Maria Catarina de Carvalho Lopes, 34, e Jennifer de Carvalho Lopes, três anos, todos de uma mesma família do Rio Grande do Sul. Também morreu Nilton Martins, 46 anos, catarinense de Forquilhinha. A quinta vítima era o condutor da moto, Reginaldo Esteves Motta, 28, também catarinense. Ficaram feridos sem gravidade Cláudio Santos de Jesus, 38 anos e Maicon de Carvalho dos Santos, de 21, que viajavam numa das carretas. A PRF ainda não tem informações sobre as circunstâncias do acidente, que deverá ser investigado pela Polícia Civil.