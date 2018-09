Colisão deixa 1 ferido na Marginal do Pinheiros, em SP Um acidente envolvendo dois caminhões na Marginal do Pinheiros deixou um dos motoristas preso nas ferragens, na manhã de hoje, na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu perto da Ponte João Dias, no sentido Rodovia Castelo Branco da Marginal do Pinheiros, por volta das 8 horas.