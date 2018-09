Colisão deixa cinco mortos e criança ferida na BA Cinco pessoas morreram e uma criança de 10 anos ficou gravemente ferida na madrugada de hoje, em um acidente entre um carro e um caminhão na BR-101, altura do município de Gandu, 288 quilômetros ao sul de Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, identificado como Magno dos Santos, perdeu o controle do veículo em uma curva e invadiu a pista contrária, fazendo o veículo bater de frente com o caminhão. Santos e outros quatro passageiros - três mulheres e um bebê de 1 ano - morreram na hora. O menino que sobreviveu recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado, na capital baiana.