Colisão deixa ônibus pendurado em ponte e fere 4 em BH

Um ônibus ficou dependurado na margem do Ribeirão Arrudas no início da manhã deste sábado, 26, após se chocar com uma van na região centro-sul de Belo Horizonte. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma gravemente. Segundo o Corpo de bombeiros, o ônibus metropolitano, que fazia o trajeto Contagem-Capital, descia pela Rua Uberaba quando bateu na van, no cruzamento com a Avenida do Contorno. De acordo com a Polícia Militar, os dois veículos avançaram sinais de trânsito antes da colisão. O acidente aconteceu às 6h20. O ônibus quebrou a mureta de proteção do ribeirão e ficou dependurado. Um guincho foi usado para retirar o coletivo. Segundo a PM, o motorista da van fazia transporte clandestino de passageiros e foi preso por desacato. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital João XXIII. As vítimas não corriam risco de morrer.