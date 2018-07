Colisão deixa três feridos na Fernão Dias, em SP

As faixas 1 e 2 da pista sentido Belo Horizonte foram bloqueadas às 16h40. O tráfego segue com retenção do km 81 ao km 79, pela faixa 3 e pelo acostamento. Equipes da concessionária Autopista trabalhavam por volta das 21 horas no atendimento à ocorrência, na remoção dos veículos e liberação total da pista. Ainda naquele sentido, há retenção do km 478,8 ao km 477,2, na região de Betim, em Minas Gerais, devido ao excesso de veículos.