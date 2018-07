Colisão deixa um morto e três feridos na BR-282, em SC Uma colisão no km 427 da BR-282 deixou um morto e três pessoas feridas em Vargem Bonita, no oeste de Santa Catarina. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da região, a colisão aconteceu às 14h45, entre um ônibus da empresa Reunidas e um Volkswagen Saveiro. O condutor do carro morreu e três passageiros do ônibus ficaram levemente feridos.