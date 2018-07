Colisão entre 2 carros deixa 3 mortos em Guaraciaba

Uma colisão entre dois carros deixou três mortos e dois feridos, na tarde desta terça-feira, 3, na altura do quilômetro 82 da BR-163, no município de Guaraciaba, em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu quando um dos veículos aquaplanou na pista e invadiu a contramão, colidindo de frente com o outro carro. Três passageiros dos dois veículos morreram na hora. Os dois motoristas ficaram gravemente feridos e foram encaminhados a um hospital da região. Também em Santa Catarina, um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou hoje quatro mortos e dois feridos na altura do quilômetro 509 da Rodovia BR-282, em Xanxerê. Segundo a PRF, a colisão foi frontal e os ocupantes do automóvel Luiz Carlos Bauer, de 39 anos, Valencio de Moura Santos, de 51, G. L. R., de 16, e G. B., de 17, morreram na hora.