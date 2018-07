Colisão entre 2 micro-ônibus fere 11 na zona sul de SP

Também nesta manhã, em São Paulo, um acidente envolvendo três carros e duas motos causava congestionamento na Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos. Uma pessoa ficou ferida no acidente, que aconteceu por volta das 8 horas, perto da Ponte Cidade Universitária.

Às 9h40, a via tinha 5,5 km de tráfego intenso, na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até o local do acidente. De acordo com a CET, duas faixas da esquerda ficaram bloqueadas.